الكرملين يعلن ان بوتين وعلييف وباشينيان تبنوا بيانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 02:40

الكرملين يعلن ان بوتين وعلييف وباشينيان تبنوا بيانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ

منذ 2 ساعة 10 November، 2020
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