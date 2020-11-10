رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: قرار ترامب إقالة مارك إسبر خطوة مزعزعة للاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2020 - 00:24

رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: قرار ترامب إقالة مارك إسبر خطوة مزعزعة للاستقرار

منذ 1 ساعة 9 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة