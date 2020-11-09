حسن: حسب توصيات اليوم تستثنى المعابر البحرية والبرية والجوية من قرار الاقفال ومجلس الدفاع يتخذ القرار النهائي غدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2020 - 21:58

حسن: حسب توصيات اليوم تستثنى المعابر البحرية والبرية والجوية من قرار الاقفال ومجلس الدفاع يتخذ القرار النهائي غدا

منذ 2 ساعة 9 November، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة