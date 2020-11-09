لجنة الخارجية النيابية: نأسف للعقوبات الاميركية ونشكر العراق على دعمه للبنان

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب الاعضاء، وبحثت اللجنة في مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية

وقال جابر بعد الجلسة “اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية اليوم وعلى جدول اعمالها اتفاق قرض مع جمهورية الصين بمئة مليون يوان، اي 14 مليونا ونصف مليون دولار، وهو اتفاق اطار لمدة طويلة من دون فائدة، ووافقت اللجنة عليه، ولكن اصدرت توصية بان يخصص المبلغ للامور الصحية الطارئة نظرا الى النقص في التمويل الصحي ومواجهة جائحة كورونا، وايضا توصية ثانية بان يكون السداد عبر الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية لان الاتفاق يسمح بذلك، وهذه كانت التوصية التي أرفقت بالموافقة على هذا الاتفاق”.

وتابع جابر “بحثنا في موضوع المساعدات الانسانية التي تأتي الى لبنان، وهنا لنا ملاحظة بالنسبة الى ما جرى مع الاخوة العراقيين”، وتابع “اتوجه باسم لجنة الشؤون الخارجية بالشكر الى الشعب العراقي والحكومة العراقية على استمرارهما في تقديم المساعدات والدعم الى لبنان”.

وقال جابر “بخصوص الانتخابات الاميركية، اولا نتوجه باسم اللجنة بالتهنئة الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية الجديد المنتخب جو بايدن، ونأمل ان تكون الفترة المقبلة فيها تغيير نحو الافضل للعلاقات بين لبنان

والولايات المتحدة”، واضاف “نأسف لأن الامور وصلت اخيرا الى العقوبات ونأمل، في الفترة المقبلة، معاودة هذا الحوار وان يكون بناء ويستطيع معالجة كل هذه المشاكل التي تواجهها العلاقات بين البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام