الخرطوم تسمح اليوم بعبور طائرة لشركة العال الإسرائيلية الأجواء السودانية (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 09:00

الخرطوم تسمح اليوم بعبور طائرة لشركة العال الإسرائيلية الأجواء السودانية (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 15 mins 9 November، 2020
أخبار موقع المنار

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