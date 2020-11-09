مادورو: سنعمل على حوار لائق وصادق مع بايدن

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يريد “العمل على إقامة حوار لائق وصادق من جديد مع واشنطن” التي توترت علاقات بلاده معها، وذلك “بمجرد أن يتولى جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة”.

وقال مادورو في خطاب متلفز “بالصبر، سنعمل، كما آمل، على إعادة إنشاء قنوات حوار لائقة وصادقة ومباشرة مع إدارة جو بايدن المستقبلية”، مضيفاً “دونالد ترامب يترك حقل ألغام بين الحكومتين الأميركية والفنزويلية، نحن نعلم ذلك”، آملا في “انتهاء تدخل الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية بظل إدارة بايدن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية