خطيب زادة : سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “سعيد خطيب زادة”، على التغريدة الوقحة والسخيفة لوزير الخارجية الامريكي “مايك بومبيو”، قائلا : ان سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل، كما هو الحال بالنسبة للدجالين المنتهكين للقانون، الذين اسسوا (لهذا النهج).

وكتب “خطيب زادة” في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاحد : لقد بات مفهوما جدا، مدى امتعاض “بومبيو” لكونه مجبر على ترك “Foggy Bottom” (وزارة الخارجية الامريكية)، وذلك بعد عامين ونصف العام من هزائمه المتتالية والمشينة.

واضاف هذا الشخص سيلقى في مزبلة التاريخ قريبا، بينما يظل الشعب الايراني الابي صامدا مرفوع الراس.

المصدر: وكالة ارنا