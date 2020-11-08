مقتل 4 جنود للاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة دير الزور

قتل أربعة جنود للاحتلال الامريكي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية لـ “سانا” أن أربعة من جنود الاحتلال الأمريكي قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم مساء اليوم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة دير الزور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية هناك.

المصدر: سانا