سانا :مقتل 4 جنود امريكيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة – دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 22:16

سانا :مقتل 4 جنود امريكيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة – دير الزور

منذ 45 mins 8 November، 2020
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