واشنطن بوست: #بايدن سيلغي قرارات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ ومن منظمة الصحة وحظر السفر من دول ذات غالبية مسلمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 18:26

واشنطن بوست: #بايدن سيلغي قرارات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ ومن منظمة الصحة وحظر السفر من دول ذات غالبية مسلمة

منذ 1 ساعة 8 November، 2020
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