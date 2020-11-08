نائب الرئيس التركي: سنتابع سياسات بايدن وسنضغط لترحيل “غولن”

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن “أنقرة ستزيد من ضغوظها على الإدارة الأميركية الجديدة من أجل تسليم الداعية الإسلامية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة”، مضيفًا أن بلاده تتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الديموقراطي جو بايدن “تجنب المواقف الأحادية وسط اختلافات بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية”.

وقال أقطاي في حوار مع “قناة 7 المحلية التركية” “لم يتغير شيء في وجهة النظر التركية. قنوات الاتصال ستعمل مجددا، كان لدينا محاولة انقلاب وقائدها يقيم في الولايات المتحدة. لا شيء أكثر منطقية من طلب ترحيله. العملية سوف تستمر في ظل الإدارة الجديدة هناك”. وتابع أقطاي “لدينا مشاكل إقليمية مع الولايات المتحدة من ضمنها سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان إلى جانب قبرص والعلاقات بين اليونان وتركيا، وموقف الإدارة الأميركية الجديدة لا بد أن يؤثر علينا”، لكن عاد وأكد أنه “لا يتغير أي شيء بالنسبة لتركيا عندما تجري انتخابات في أي بلد ولتركيا مصالحها وسياستها الخارجية”.

وأوضح نائب الرئيس التركي “قد تتضح سياسات بايدن بعد تسلمه الرئاسة وعلينا متابعتها عن كثب”.

المصدر: سبوتنيك