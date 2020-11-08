الرئيس روحاني: علی الإدارة الأمريكية المستقبلية تعویض أخطاء الماضي

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، خلال جلسته مع لجنة التنسیق الاقتصادي الأحد، “على رئيس الإدارة الأمريكية المستقبلية أن ينتهز الفرصة للتعويض عن أخطاء الماضي”. وأكد الرئیس روحاني أن “الجمهوریة الاسلامیة وفت بکل وعودها والتزمت بالمواثیق وتفاعلت مع کل العالم بصورة بناءة”، مضيفاً أنه “حان الوقت للإدارة الأمريكية القادمة لتعويض الأخطاء الماضي والعودة إلى الالتزام بالمواثیق الدولية”.

وشدد روحاني على “مقاومة الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية وانتصارهم”، قائلاً “إن الشعب الإيراني بمقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة أثبت أن سياسة الضغط القصوى الأمريكية محكوم عليها بالفشل”. وقال حسن روحاني “سنشهد تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة في ظل التعاون والتآزر بين إيران وجيرانها ونری الاستقرار والنمو الاقتصادي”.

المصدر: مهر