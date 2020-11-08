1769 اصابة جديدة بكورونا في لبنان والعدد التراكمي 93097 والبلديات تعلن عن إصابات أخرى

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1769 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 93097. للإطلاع على التقرير كاملاً الضغط هنا

وحدة كوارث قضاء صور: 56 إصابة جديدة ووفاة مسن

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 56 إصابة اليوم ب covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية، وتوزعت كالآتي: صور 11، البرج الشمالي 6، جويا 5، المساكن 4، البص 4، معركة 3، الحوش 2، برج رحال 2، ديركيفا 2، ديرقانون رأس العين 2، الشبريحا 2، وادي جيلو 2، وإصابة واحدة في كل من: البازورية، الرشيدية، جل البحر، صريفا، المعشوق، قانا، العباسية، جناتا، جبال البطم، بدياس ودير قانون النهر”. كما أعلنت تسجيل حالة وفاة اليوم لمسن مصاب ب covid- 19 يعاني من أمراض مزمنة.

أضافت: “وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2341 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2108 حالات محلية بينها 403 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية و37 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل، (32 حالة وفاة محلية). وقد تماثل 1364 منهم إلى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبريا و 713 شفاء زمنيا”.

وذكرت الوحدة بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

7 إصابات جديدة وحالة وفاة في الهرمل

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المصابين الجدد واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص.

ولفتت الأهالي إلى “تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”، آملة منهم “الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع”.

إصابة جديدة وحالة شفاء في شكا

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا- قضاء البترون، في بيان، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد “وهو يلتزم الحجر المنزلي”. كما أعلنت “شفاء حالة من التابعية الأوكرانية”. وذكرت بضرورة التقيد بالتزام اجراءات الوقاية.

اصابة جديدة في داربعشتار

أعلنت بلدية داربعشتار- قضاء الكورة، في بيان، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه” يلتزم مع عائلته الحجر المنزلي”. وطلبت من أهالي البلدة “الالتزام الكامل بارتداء الكمامة لدى الخروج من المنزل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والحد قدر المستطاع من تبادل الزيارات والتنقلات، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم خصوصا بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا”.

تسجيل إصابة جديدة في بلدة حرار العكارية

وأعلنت خلية الأزمة في بلدة حرار، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم “ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم، إلى 15 حالة: شفي منهم 14، وبقيت حالة واحدة تتلقى العلاج المناسب”، إضافة إلى وجود 3 مخالطين ضمن الحجر المنزلي، آملة من المخالطين “الذين لم يتم التبليغ عنهم، وممن يتحسسون عوارض المرض، الإلتزام بتدابير السلامة العامة، والمبادرة إلى الإتصال بالرقم التالي: 70745748″. وذكرت أهالي البلدة ب”ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار covid- 19”.

اصابة جديدة في كوسبا الكورة

واعلنت بلدية كوسبا- قضاء الكورة، في بيان، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة انه” يلتزم الحجر المنزلي”، مشددة على المخالطين “بضرورة التزام الحجر المنزلي”.

بلدية طرابلس أعادت تنظيم البسطات في سوق العطارين ووزعت كمامات

وأعادت بلدية طرابلس تنظيم البسطات في سوق العطارين وتحرير الأرصفة، في حملة شارك فيها رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رئيس دائرة العلاقات العامة فراس حمزة، المعاونان سميح المصري وبلال ايعالي، وعناصر شرطة بلدية المدينة.

وطلب يمق في كلمة له من أصحاب البسطات في سوق العطارين وكل الأسواق في المدينة، “ضرورة الإلتزام بهذا القرار وتنظيم أماكن بسطاتهم، لما فيه مصلحتهم ومصلحة المواطنين، والتخفيف من زحمة السير في الأسواق الداخلية تسهيلا للمتسوقين”، على أن تقوم عناصر الشرطة البلدية بمراقبة حسن تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

الى ذلك، وزعت بلدية طرابلس كمامات على أصحاب المحال والبسطات والمارة في سوق العطارين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة الداخلية، وشدد يمق على ضرورة “الإلتزام بالتدابير الإحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، ووضع الكمامات، بعد إرتفاع أعداد المصابين في المناطق الشعبية”.

إصابة جديدة وشفاء 5 في أنفة الكورة

أعلنت بلدية أنفة – قضاء الكورة، في بيان، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، وأنها على تواصل معه والجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر، متمنية على كل من خالطه خلال الاسبوع الماضي التواصل مع البلدية على الرقم 410177- 76. وفي المقابل، أعلنت شفاء 5 حالات.

إصابة جديدة في رشدبين

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في الكورة، في بيان، إصابة سيدة من البلدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة “أنها تلتزم الحجر المنزلي”، ومعلنة أنها تعمل على “تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص ال “PCR”. كما طلبت من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي “التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأشارت الى أن “جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم، كما وأهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381، أو شرطي البلدية جوني أنطونيوس ضوميط، على الرقم التالي 03142515”.

مكتب فهمي: لم يصدر أي قرار بإقفال بلدات جديدة حتى الساعة

ورد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، في بيان، على خبر أوردته “إحدى وسائل الاعلام” و”يفيد عن قرار بالإقفال الجزئي لما يقارب 170 بلدة لبنانية جديدة”، مؤكدا أنه “حتى الساعة لم تصدر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصياتها للأسبوع المقبل، وبالتالي فإن وزارة الداخلية والبلديات لم تصدر أي قرار بإقفال بلدات جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار