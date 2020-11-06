بلدية مغدوشة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 22:22

بلدية مغدوشة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 6 November، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت بلدية مغدوشة بجنوب لبنان انه تم تسجيل 5 اصابات جديدة بوباء كورونا في البلدة، وبذلك يصبح عدد الاصابات بفيروس كورونا الاجمالي في البلدة 45 اصابة وقد شفي منهم 34.

ولفتت البلدية الجمعة الى ان “الحالات الاجابية المتبقية عددها 11 يخضعون للمتابعه اليومية من قبل خلية الازمة”، وتابعت ان “عدد الحالات المحجوره والخاضعة للمتابعة عددها 38″، واوضحت انه “لا يوجد حالات حرجة من بين المصابين”.

واكدت البلدية على “الاهالي الالتزام بتوصيات وزارتي الصحة والداخلية والتزام كل معايير السلامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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