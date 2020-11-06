وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 20:46

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا

منذ 47 mins 6 November، 2020
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