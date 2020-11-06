أرسلان: لا حل الا بالتدقيق الجنائي لمصرف لبنان ولكل مؤسسات الدولة ووزراتها ومجالسها وصناديقها

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” : “اللجوء إلى أسلوب الهجوم عبر استخدام شعارات رنّانة يساهم في خلق بعض التعاطف الداخلي مع مطلقيها بهدف تشويه حقيقة التدقيق الجنائي وأهميته البالغة في الكشف عن السرقة الموصوفة لأموال الناس لن ينفع”.

وأضاف: “كلام حق أطلقه الرئيس بشار الأسد بالأمس، كلام نابع من رئيس حريص على مصلحة شعبه، فلم نسمع ردا رسميا واحدا على كلامه، بل استغله بعضهم لضرب التدقيق الجنائي”.

وختم بالقول: “لا حل إلا بالتدقيق الجنائي لمصرف لبنان ولكل مؤسسات الدولة ووزراتها ومجالسها وصناديقها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام