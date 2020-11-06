17 حالة جديدة في قضاء الكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 15:40

17 حالة جديدة في قضاء الكورة

منذ 47 mins 6 November، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– أنفه 1
– راسمسقا 2
– المجدل 1
– بتوراتيج 2
– رشدبين 2
– دده 1
– بصرما 1
– بطرام 1
– كفرقاهل 1
– النخلة وحارة الخاصة 2
– قيد التحقق 3

ودعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة”. كما ناشدت المصابين”بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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