17 حالة جديدة في قضاء الكورة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :
– أنفه 1
– راسمسقا 2
– المجدل 1
– بتوراتيج 2
– رشدبين 2
– دده 1
– بصرما 1
– بطرام 1
– كفرقاهل 1
– النخلة وحارة الخاصة 2
– قيد التحقق 3
ودعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة”. كما ناشدت المصابين”بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام