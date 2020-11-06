17 حالة جديدة في قضاء الكورة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– أنفه 1

– راسمسقا 2

– المجدل 1

– بتوراتيج 2

– رشدبين 2

– دده 1

– بصرما 1

– بطرام 1

– كفرقاهل 1

– النخلة وحارة الخاصة 2

– قيد التحقق 3

ودعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة”. كما ناشدت المصابين”بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام