اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز الشهداء وسط مدينة #الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 13:54

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز الشهداء وسط مدينة #الخليل بالضفة المحتلة

منذ 6 mins 6 November، 2020
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