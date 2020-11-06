أهالي عربصاليم منعوا قوى الأمن من إزالة خيمة لتجميع العلف

شهدت بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح اليوم حالا من التوتر بين الأهالي وقوة من فصيلة درك جباع في قوى الامن الداخلي التي حاولت إزالة خيمة مخصصة لتجميع العلف، فمنعها الاهالي من ذلك لأن الخيمة تعود لمزرعة يعتاش منها عشرات العائلات.

وفي التفاصيل انه بناء على اشارة المدعي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، حضرت قوة من فصيلة درك جباع بإمرة النقيب عباس حمزة الى مزرعة البقر العائدة إلى المواطن رضا فرحات في محلة الجزيرة عند الاطراف الغربية لبلدة عربصاليم، لتنفيذ القرار القضائي القاضي بإزالة الخيمة المخصصة للعلف.

وتجمع العشرات من أبناء البلدة ومنعوا القوة الأمنية من تنفيذ مهمتها، وعمدوا الى ازالة الشمع الاحمر الذي وضع على مدخلها، معتبرين ان “القرار جائر وظالم وان عشرات العائلات تعتاش من المزرعة المذكورة، وهي أمنت فرص عمل لكثر لمواجهة الازمة الاقتصادية الصعبة”، مؤكدين انهم” لن يرضوا بفك الخيمة محل النزاع لما ستلحقه من ضرر بعشرات الاطنان من العلف المخصص للمزرعة وغيرها، وإزالة الخيمة في هذا التوقيت سيؤدي الى تلفها والحاق الخسائر الكبيرة، والاهالي مصرين على مواجهة تنفيذ هكذا قرار يأتي من خلفية أن الفاسد في لبنان يكرم والمواطن الذي يؤمن فرص عمل لأبناء بلدته”.

وكانت النتيجة وقف تنفيذ القرار لاعادة النظر فيه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام