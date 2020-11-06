الفرزلي توقع ولادة الحكومة في المدى المنظور: لا مبرر لمزيد من التأخير طالما النيات حسنة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 12:04

الفرزلي توقع ولادة الحكومة في المدى المنظور: لا مبرر لمزيد من التأخير طالما النيات حسنة

منذ 42 mins 6 November، 2020
نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس ايلي الفرزلي
لبنان

رفض نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي  في حديث اذاعي ربط مسألة تأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الأميركية، مؤكدا ان “الملف الحكومي محكوم بالصراعات الداخلية والتباين في وجهات النظر”.

وطالب الفرزلي الرئيس المكلف سعد الحريري بأن “يطل ببيان توضيحي، يبرر فيه للبنانيين أسباب التأخير في التشكيل”، مستبعدا “خيار الاعتذار”.

واضاف الفرزلي “هناك اتفاق بين الرئيسين عون والحريري، التداول بالأسماء لكل الطوائف مع حق النقض للطرفين”، وتوقع أن تولد الحكومة في المدى المنظور، “لأن لا مبرر لمزيد من التأخير طالما ان النيات حسنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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