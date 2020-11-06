غرفة التحكم المروري: تعطل صهريج على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 12:04

غرفة التحكم المروري: تعطل صهريج على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت محلة انفاق #المطار ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة

منذ 46 mins 6 November، 2020
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