بايدن يرسل محامين إلى المحاكم التي تنظر في دعاوى ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 6 2020 - 08:12

بايدن يرسل محامين إلى المحاكم التي تنظر في دعاوى ترامب

منذ 29 mins 6 November، 2020
5fa483254236040b671f6077
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت قناة “فوكس نيوز” بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أرسل خبراءه القانونيين إلى محاكم في عدة ولايات تنظر في الدعاوى التي رفعتها حملة دونالد ترامب.

وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال المحامين إلى ولايات نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.

ويضم الفريق القانوني لجو بايدن عددا من المسؤولين السابقين في وزارة العدل الأمريكية، بمن فيهم إيريك هولدر، المدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت حملة ترامب قد رفعت دعاوى تطالب بوقف أو إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات، وخسرت المعركة القضائية في ولايتي جورجيا وميشيغان.

المصدر: وكالة ارنا

التعليقات

ذات صلة