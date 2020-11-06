بنسلفانيا تؤكد أن مئات الآلاف من الأصوات تنتظر الفرز

قالت سكرتيرة بنسلفانيا كاثي بوكفار يوم الخميس، إن مئات الآلاف من الأصوات بحاجة لإحصائها في الولاية، التي تشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين.

وأضافت أنها لا تعلم بوجود أي ادعاءات حديثة حول تزوير أصوات الناخبين.

واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية، يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات.

وواصل بايدن تقليص الفارق الذي يتقدم به ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولايتي نيفادا وأريزونا.

المصدر: وكالة رويترز