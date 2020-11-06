قاض أمريكي يكلف بفحص مكاتب البريد في الولايات الحاسمة لتعجيل فرز الأصوات

أمر قاض أمريكي بفحص مكاتب البريد مرتين يوميا في الولايات التي تم فيها تمديد فترة قبول استمارات التصويت.

وينص أمر القاضي إيميت ساليفان على تفتيش مراكز معالجة الأصوات مكاتب البريد صباحا وعصرا “للتأكد من وجود استمارات مؤكدة وإحالتها للفرز في اليوم ذاته”.

وبموجب الأمر القضائي، ينبغي على هيئة البريد رفع تقارير حول العدد الإجمالي للاستمارات المؤكدة وضمان إرسالها للفرز في الموعد المحدد.

ودعا ساليفان هيئة البريد لبذل كل ما بوسعها من أجل ضمان وصول الاستمارت في موعدها.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن رفعت جمعيات حقوقية دعاوى قضائية إثر تأخر البريد في إرسال الاستمارات لمراكز الفرز، وقالت إن هيئة البريد أوصلت نحو 150 ألف استمارة يوم الأربعاء، ومنها ما بين 8 و9 آلاف تلقتها بحلول يوم الأحد.

ولا تزال بعض الولايات مستمرة في فرز الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات، ومنها ولايتا نيفادا وكارولينا الشمالية الحاسمتان.

المصدر: وكالة رويترز