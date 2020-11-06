مصرع 18 شخصا جراء عاصفة “إيتا” بأمريكا الوسطى

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم جراء عاصفة “إيتا”، التي ضربت أمريكا الوسطى متسببة في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، بينما عاد 60 صيادا كانوا مفقودين في البحر إلى سواحل هندوراس.

وقال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز لقناة “إتش.سي.إتش”: “الوضع خطير وصادم ويتعين التعامل معه بشكل احترافي وسريع”، مشيرا إلى تقارير عن أشخاص تقطعت بهم السبل في مناطق نائية أو حوصروا على أسطح المنازل التي أغرقتها المياه.

وأضاف: “الدمار والخراب حل في الغالبية العظمى من مناطق البلاد، والسلطات سترسل زوارق سريعة وطائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس في المناطق التي يتعذر الوصول إليها”.

وضربت “إيتا” وهي واحدة من أعتى العواصف التي تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات نيكاراغوا، عندما كانت إعصارا من الفئة الرابعة، مصحوبة برياح سرعتها 241 كيلومترا في الساعة، قبل أن تضعف وهي تتجه نحو اليابسة وصوب هندوراس المجاورة.

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن “إيتا” تحولت إلى منخفض استوائي يتحرك في اتجاه الشمال الغربي عبر هندوراس، بسرعة 14 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالة رويترز