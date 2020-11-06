الاتحاد الأوروبي: نراقب سير الانتخابات الأمريكية عن كثب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 6 2020 - 02:16

الاتحاد الأوروبي: نراقب سير الانتخابات الأمريكية عن كثب

منذ 1 ساعة 6 November، 2020
5fa47cb84236040b671f6071
الاتحاد الاوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير: “الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاما انتخابيا صلبا وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، ويعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع”.

ورغم أن المسؤولين الأوروبيين لم يعلنوا صراحة عن تفضيلهم لمرشح دون آخر، إلا أن العديد منهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم بـ”رؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية”.

وتظهر النتائج الجزئية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة