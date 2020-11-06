انصار ترامب يحتشدون أمام مراكز فرز الأصوات في ديترويت عاصمة ميشيغن والسلطات تعزز الحراسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 00:44

انصار ترامب يحتشدون أمام مراكز فرز الأصوات في ديترويت عاصمة ميشيغن والسلطات تعزز الحراسة

منذ 51 mins 5 November، 2020
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