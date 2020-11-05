لجنة الأزمة في رشدبين: اصابتان جديدتان في البلدة

أعلنت لجنة ازمة كورونا في بلدية رشدبين – الكورة، في بيان، عن “تسجيل اصابتين جديدتين من ابناء البلدة بفيروس كورونا، حيث اجريا فحص “PCR” وأتت نتائجهما إيجابية وهما يلتزمان الحجر المنزلي”.

وأوضحت أن “لجنة الطوارئ تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص “PCR”، مطالبة “الأشخاص المخالطين في خلال الأسبوع الماضي التواصل مع اللجنة للمساعدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكدة أن “جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم وأهالي البلدة”، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام