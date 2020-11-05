صور لمعاناة عائلات فلسطينية بعد وصول الأمطار والأجواء الباردة بخانيونس في #قطاع_غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 17:02

صور لمعاناة عائلات فلسطينية بعد وصول الأمطار والأجواء الباردة بخانيونس في #قطاع_غزة

منذ 41 mins 5 November، 2020
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خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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