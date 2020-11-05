دياب استقبل وفد جمعية قولنا والعمل

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من “جمعية قولنا والعمل” برئاسة الشيخ أحمد القطان، وضم الوفد ماهر القطان، خالد زين الطلياني، بشار اللقيس ومحمد فنيش.

وقال الشيخ القطان بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي نعتبره من الرؤساء الذين كانوا ولا يزالون حريصين على وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين الوطنية والاسلامية”.

أضاف: “كنا نتمنى لو استطاع أن يحقق المزيد من الانجازات التي يطمح إليها جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم. ولكن الجميع يعلم أن العراقيل كانت كثيرة في مواجهة الحكومة التي كانت تسعى للإصلاح والتغيير نحو الأفضل. لمسنا من دولة الرئيس حرصه على أن ينجح المعنيون بتشكيل حكومة جديدة تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام