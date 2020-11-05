عودة أكثر من 530 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن أكثر من 530 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 533 لاجئا (منهم 160 امرأة و272 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

هذا وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك