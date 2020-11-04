مصادر مطلعة للمنار:لا تقدم في اللقاء السادس بين الرئيسين عون والحريري والعقدة في إختيار الأسماء

قالت مصادر مطلعة للمنار إنه “بعد اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لم يتحقّق أي تقدّ”.

وأضافت “العقدة هي في كيفية التعاطي مع اختيار الأسماء ، وتحديدا أسماء الوزراء المسيحيين”.

وتابعت المصادر ان المشكلة تكمن في “من يختار الوزراء المسيحيين : أرئيس الجمهورية ويوافق عليهم الرئيس المكلّف ؟ أم الرئيس الحريري يختارهم والرئيس عون يوافق عليهم ؟ كيف تتحقّق الشراكة بين الرئاسة الاولى والرئيس المكلف في هذه النقطة؟ هل يكون الرئيس عون في موقع المتلقّي في كلّ شيء ثم يبدي رأيه ؟ أم يقدّم رأيا والحريري يحدد موقفه منه سواء إيجابا أو سلبًا ؟”.

ولفتت المصادر إلى أن”مسـألة اختيار أسماء الوزراء أعادت ملف التشكيل خطوات الى الوراء”.

وأستبعدت “حصول إنجاز خلال ٤٨ ساعة المقبلة اللهم الا اذا حصل تطوّر إيجابي غير متوقّع”.

أما بالنسبة للتفاصيل الحكومية الاخرى التي لم تنجز بعد كتوزيع ما تبقّى من حقائب على كتل سياسية ستشارك في الحكومة ، ليست بعقد ، والامور ميسّرة.

المصدر: موقع المنار