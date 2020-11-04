مصادر مطلعة للمنار حول الملف الحكومي: بعد اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لم يتحقّق أي تقدّم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 21:06

مصادر مطلعة للمنار حول الملف الحكومي: بعد اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لم يتحقّق أي تقدّم

منذ 48 mins 4 November، 2020
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