ترامب: أمس كنت متقدما في ولايات عدة وفجأة بدأت النتائج تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2020 - 18:04

ترامب: أمس كنت متقدما في ولايات عدة وفجأة بدأت النتائج تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة

منذ 41 mins 4 November، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة