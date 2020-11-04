قوى الامن: ازدياد حالات الشفاء من فيروس كورونا في السجون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:

1 – تم تشخيص 489 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، بعد إجراء /1629/ فحصا (PCR) للنزلاء لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /464/ سجينا، ولم يعد يوجد اية حالة تعالج في المستشفى.

2 – كما تبين وجود /31/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، اضافة الى حجر /45/ في المبنى “ج” في سجن رومية المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.

3 – بعد اجراء فحوصات (PCR Tests) لنزلاء سجن البترون، تبين وجود /20/ حالة إيجابية.

4 – ان الحالات الست التي سجلت في سجن زحلة تتماثل للشفاء، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تعافوا، ولا توجد أية حالة تعالج في المستشفى.

5 – في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود/4/ حالات إيجابية، فيما شهدت تماثل حالتين للشفاء.

6 -أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية ليس هناك أية حالة.

تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.

نذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام