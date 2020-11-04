قوى الامن عممت صورة مفقود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود حسن منير ابراهيم (مواليد 1953، لبناني)، والذي خرج من منزله الكائن في بلدة الناعمة /الشوف، بتاريخ 4/8/2020 الى جهة مجهولة ولم يعد حتى تاريخه. علما أنه لا يعاني من اضطرابات نفسية أو عصبية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 600116-05 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام