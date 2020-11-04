الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة اطلاق صواريخ باليستية آلية بعيدة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 12:00

الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة اطلاق صواريخ باليستية آلية بعيدة المدى

منذ 17 mins 4 November، 2020
الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة اطلاق صواريخ باليستية آلية بعيدة المدى
ايران - عربي وإقليمي

بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، تم الاربعاء الكشف عن منظومة آلية وذكية تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لإطلاق متوالي لصواريخ باليستية بعيدة المدى (مدفعية صواريخ).
وأكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي في مراسم ازاحة الستار عن هذه المنظومة، ان تحليق الصواريخ الايرانية سيرعب العدو، مضيفا، ان قدرة صواريخنا تضمن تراجع الأعداء.
واضاف هذه الدعامة القوية هي مظلة الردع والدفاع المطمئن عن نظامنا، وقدرة هائلة تُظهر للعدو إرادة النظام السياسية، وتُفرض عليه إذا لزم الأمر.

المصدر: وكالة فارس

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