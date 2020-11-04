خلية الازمة في طرابلس: 62 حالة ايجابية

اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، “تسجيل 62 حالة ايجابية جديدة، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

– طرابلس : 54

– الميناء: 3

– القلمون: 2

– البداوي: 3

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام