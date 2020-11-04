دراسة: البشر يولدون بأدمغة معدة مسبقًا لرؤية الكلمات

كشف علماء من جامعة ولاية أوهايو أن البشر يولدون بجزء من الدماغ مجهز مسبقًا ليكون متآلفا مع رؤية الكلمات والحروف، مما يمهد الطريق لاحقًا لتعلم البشر كيفية القراءة.

واكتشف الباحثون أن هذا الجزء من الدماغ “منطقة شكل الكلمات المرئية” (VWFA) متصل بشبكة اللغة في الدماغ الأمر الذي يجعل الأدمغة البشرية حساسة للكلمات قبل أن تتعلم اللغة المحكية أو المقروءة.

فقد تمكن فريق الدكتورة زينب سايجين من إثبات وجود روابط دماغية وظيفية تربط ما بين هذه المنطقة وبين شبكة اللغة في أدمغة الأطفال حديثي الولادة، وذلك أكثر من ارتباطها بالمناطق الأخرى آنذاك.

المصدر: وكالات