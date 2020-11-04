بايدن يحصد حتى الساعة 213 أصوات في المجمع الانتخابي وترامب 138 صوتا

أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية” قائمة بالولايات التي فاز بها كل من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصدها كل منهما في المجمع الانتخابي، لغاية الساعة، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

ويتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخبا كبيرا من أصوات المجمع الانتخابي.

فاز بايدن بـ 17 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن، وتتوقع وسائل الاعلام الاميركية فوز ترامب في 19 ولاية.



ترامب (138)

ألاباما (9)

أركنساو (6)

إنديانا (11)

آيداهو (4)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

نبراسكا (5)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

داكوتا الجنوبية (3)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

تينيسي (11)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

بايدن (213)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيويورك (29)

نيو مكسيكو (5)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

نبراسكا تعتمد نظاما مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقل من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية أن الرئيس ترامب فاز في فلوريدا الولاية الحاسمة لإعادة انتخابه والتي كان بايدن يأمل في انتزاعها منه، حسب شبكات “فوكس” و”إن بي سي” و”سي إن إن”.

كما فاز الرئيس الجمهوري في ولاية أيوا بينما فاز الديموقراطي بولاية مينيسوتا، حسب وسائل الإعلام الأميركية.

وتسمح فلوريدا لدونالد ترامب بالفوز بـ 29 من أصوات كبار الناخبين. وقد جلبت له ولاية أيوا ستة آخرين من كبار الناخبين ليصل مجموع ناخبيه إلى 168 ناخبا على الأقل. من جانبه، حصل بايدن على 223 ناخبا، بما في ذلك مينيسوتا.

ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية أصوات 270 من كبار الناخبين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية