إغلاق أولى مراكز الاقتراع في شرق الولايات المتحدة

أغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أبوابها شرق الولايات المتحدة في الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.

وبدأ إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي كينتاكي وإينديانا، إلا أن التصويت في بعض المكاتب يمكن أن يتم تمديده بسبب التدفق الكبير للناخبين.

وتدعم إينديانا وكينتاكي تقليديا المرشحين الجمهوريين في السباق الرئاسي، ويعطي الفوز في الولاية الأولى 11 صوتا للمندوبين في المجمع الانتخابي، بينما يمنح الانتصار في الثانية 8 أصوات.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

كما تجري الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.

المصدر: وكالات