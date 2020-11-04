عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا يتجاوز الـ 100 مليون شخص

أفادت بيانات موقع US Elections Project التابع لجامعة فلوريدا والخاص بالانتخابات الأمريكية، بأن عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بلغ أكثر من 100 مليون شخص.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون الأعلى خلال الفترة الحديثة من التأريخ.

ويشار إلى أن التزايد الكبير في التصويت عبر البريد والتصويت المبكر بالحضور الشخصي لمراكز الاقتراع يعود بشكل أساسي إلى وباء فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من 230 ألف أمريكي هذا العام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد اليوم الثلاثاء التصويت في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب، المرشح عن الحزب الجمهوري، والسيناتور جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: وكالة رويترز