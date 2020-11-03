جهانغيري: الاساءة لحامل رسالة الحرية ظلم بحق الحرية

رأى النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن “الاساءة لحامل رسالة الحرية والاخلاق، النبي الاكرم (ص)، ظلما بحق الحرية والانسانية”. وكتب جهانغيري في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاثنين “اهنئ مواطنينا الاعزاء ومسلمي العالم لمناسبة الميلاد السعيد للنبي الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع)”.

وأضاف أن “التحرر من دوامة الجهل والعنف اليوم بحاجة الى الحكمة والشفقة النبوية اكثر من أي وقت اخر”. وتابع النائب الاول للرئيس الايراني أن “الاساءة الى حامل رسالة الحرية والاخلاق ظلم بحق الانسانية والحرية. مثلما لا مكان للقسوة والاجرام في الاقتداء بمحمد رسول الله (ص)”. كما أكد جهانغيري أن “مسؤولية السياسيين في كل انحاء العالم هي ازالة ارضية الاساءة والعداوة والعنف”.

المصدر: ارنا