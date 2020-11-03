البزري حذر من تفاقم عدد الاصابات: لعقد مؤتمر وطني جامع قبل فوات الاوان

حذر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، من أن “رقم الـ مئة ألف إصابة كورونا (كوفيد 19) على الأبواب، وعلى السلطة اللبنانية أن تقوم بما يلزم سريعا من أجل إستيعاب هذا الوباء، وتداعياته الخطيرة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا وتربويا”.

وأضاف “إن التردد وعدم التنسيق الحاصل بين مختلف إدارات الدولة، بالإضافة إلى عدم التفاعل الإيجابي من قبل مختلف العناصر والقيادات السياسية والمدنية والروحية التي يتشكل منها المجتمع اللبناني، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بصحة اللبنانيين، وتزيد من حدة تراجع الأوضاع الإقتصادية والمعيشية”.

ودعا مجددا الى “ضرورة عقد مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع بعيدا عن تناقضاتهم وخلافاتهم، وذلك من أجل وضع سياسة صحية شاملة ومتكاملة، تواكب تطور هذا المرض الخطير، وإضطرار الإنسانية للتعايش معه، ولفترة طويلة سواء في لبنان أم في غيره من المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام