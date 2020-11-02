لجان التكافل بحزب الله في صيدا عرضت للتقديمات الاجتماعية خلال شهر تشرين الأول

عرضت منطقة صيدا في حزب الله لواقع التقديمات الاجتماعية التي قدمها الفرع الاجتماعي في المنطقة خلال شهر تشرين الأول، من خلال نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا ومنطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين”.

وأشار التقرير الى ان “حصاد شهر تشرين الأول بلغ 332 مليون ليرة لبنانية شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية ، حارة صيدا، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ الأسبوعي في صيدا والغازية وتعمير عين الحلوة.

وتضمنت التقديمات 478 حصة تموينية، 6463 حصة غذائية (خضار ولحوم ودجاج وخبز) و114 مستفيدا من حصص حليب الأطفال. كما شملت التقديمات المالية النقدية 409 مستفيدين، و 327 مستفيدا من الالبسة. أدوية وخدمات صحية واستشفاء 484 مستفيدا، إلى جانب حصص قوارير غاز 29 مستفيدا وأثاث منزل ل 5 مستفيدين. ترميم منزل 6 مستفيدين، ودعم طلاب 86 مستفيدا.اضافة لحصص تنظيف وتعقيم عدد 7، وجبات ساخنة عدد 5260 وجبة، وتوزيع حبوب وبذور زراعية ل 138 مستفيدا. ليصبح مجموع المستفيدين خلال تشرين الأول 13692 مستفيدا”.

وشكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا بحزب الله “اصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، داعيا الى “الإستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الضاغط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام