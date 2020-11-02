بالصور .. موقع نقطة الاحتلال التركي في #مورك شمال #حماه بعد تفكيكها وانسحاب القوات التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 16:56

بالصور .. موقع نقطة الاحتلال التركي في #مورك شمال #حماه بعد تفكيكها وانسحاب القوات التركية

منذ 37 mins 2 November، 2020
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خبر وصورة

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المصدر: سانا

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