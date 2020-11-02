إقفال بلدة رأس بعلبك لمدة أسبوع بسبب كورونا

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا أقفل بموجبه بلدة رأس بعلبك لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بسبب بوباء كورونا.

وطلب خضر من البلدية “حجر المصابين بالفيروس في البلدة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وإقفال جميع مداخل البلدة والإبقاء على مدخل واحد للدخول والخروج، وتكليف أشخاص مختصين، ممرضين أو مسعفين، الوقوف على هذا المدخل للمراقبة الصحية”.

كما كلف خضر “البلدية مراقبة الإجراءات التي ستتخذ، ونشر نسخة عن هذا القرار في الأماكن العامة مرفقا بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والمتعلقة بهذا الشأن، وإبلاغ الأهالي إلغاء كافة التجمعات والتقيد بأصول التباعد الاجتماعي، وعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وإقفال كافة المراكز الدينية”.

وبنفس الاطار، كلف خضر “قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون القرار بالتنسيق مع البلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام