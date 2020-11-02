الكويت تحصي 759 إصابة بـ “كوفيد 19” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 15:16

الكويت تحصي 759 إصابة بـ “كوفيد 19”

منذ 27 mins 2 November، 2020
الكويت تواصل تسجيل معدلات يومية مرتفعة للإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19"
الكويت تواصل تسجيل معدلات يومية مرتفعة للإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19"
الكويت - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، عن تأكيد إصابة 759 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة؛ ليصبح إجمالي الحالات المسجلة لدى الوزارة 127293. كما تم تسجيل 828 حالة شفاء، و4 حالات وفاة جراء تداعيات وباء “كوفيد 19″؛ ما يرفع العدد الكلي لحالات التعافي إلى 118386، والوفيات إلى 786 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في الكويت 8121، وعدد الحالات الحرجة في أقسام العناية الفائقة 114. وتأتي الكويت في المركز السادس على قائمة الدول العربية لحالات كورونا المستجد؛ كما تأتي في المركز 42 عالميا.

المصدر: سبوتنيك

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