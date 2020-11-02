مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً، ووفقاً للدستور، بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 11:48

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة ويتم حصراً، ووفقاً للدستور، بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري

منذ 43 mins 2 November، 2020
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