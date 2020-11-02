المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ظريف سيغادر طهران الى امريكا اللاتينية

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية لرئيس بوليفيا الجديد ليتوجه بعد ذلك الى كل من كوبا وفنزويلا .

كما أشار خطيب زاده إلى”التطورات في بوليفيا والعلاقات الثنائية بين ايران و بوليفيا مع بدء عمل الحكومة الجديدة “، وأضاف:”زيارة وزير الخارجية تظهر استعداد البلدين لتعزيز العلاقات معربا عن امله أن تأخذ العلاقات بين البلدين مسارًا طبيعيًا وممتازًا خدمة لمصالحهما”.

وعلق خطيب زاده على نتائج زيارة السيد عباس عراقجي الإقليمية قائلاً:” قدمت إيران خطة تستند إلى مبادئ النظام الدولي ، وانهاء الاحتلال ، وقبول الإشراف الدولي مبينا ان الجمهورية الاسلامية تسعى للتوصل إلى تسوية وليس مجرد وقف لإطلاق النار وفي هذا الصدد أجريت مشاورات على أعلى المستويات”.

المصدر: ارنا